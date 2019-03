Vă voi spune o poveste proaspătă şi reală. Este o întâmplare din data de 15 octombrie 2016, de la botezul la care am fost naşi, la biserica Sf. Nicolae din cartierul Scheii Braşovului. Slujba a fost ţinută de preotul Vasile Prodea, scrie Răzvan Țițeiu, pe Republica.

Eu şi soţia mea nu aveam deloc experienţă în ale năşitului. Am ales să botezăm băieţelul unor prieteni apropiaţi şi aveam mari emoţii. Am aşteptat ziua asta cu mare nerăbdare.

Mai întâi, să fac o scurtă introducere. În vara anului trecut, la aceeaşi biserică, ne-am botezat fetiţa. Am făcut programarea cu câteva luni înainte, am achitat din timp cei 150 de lei solicitaţi de... citeste mai mult

