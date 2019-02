Parfumuri de “firma” vandute intr-o parcare

In cursul zilei de ieri, politistii braileni l-au depistat pe un barbat in timp ce comercializa parfumuri pe raza municipiului, fara a detine documente legale.

La data de 14.02.2019, politisti din cadrul Biroului Investigatii Criminale l-au depistat, in parcarea unui magazin din municipiu, pe un barbat de 40 de ani, din municipiul Targu Mures, in timp ce comercializa 27 de parfumuri ce aveau denumiri ale marfurilor inregistrate.

In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca barbatul nu detine documente legale pentru acestea, fiind confiscate in vederea continuarii cercetarilor.

In cauza a fost intocmit dosar penal pentru... citeste mai mult

