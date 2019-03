Parfumuri contrafacute confiscate de politistii de frontiera galateni

Politistii de frontiera galateni, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Galati, au efectuat doua percheziti domiciliare pe raza municipiul Galati, in urma carora au fost ridicate, in vederea confiscarii, 169 de flacoane cu parfum, susceptibile a fi contrafacute, a caror valoare depaseste suma de 80.200 lei.

In data de 28 februarie, politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Galati – Biroul Prevenirea si Combaterea Migratiei Ilegale si Infractionalitatii Transfrontaliere, sub coordonarea... citeste mai mult