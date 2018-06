Proiectul Măgurele Science Park a intrat astăzi în linie dreaptă odată cu conferinţa „We are inventing the future! Our bet on science”, unde preşedintele Klaus Iohannis a declarat că „acest proiect poate stopa sau chiar inversa exodul de talente din domeniul cercetării”.

La start, proiectul se va întinde pe 5 hectare – ţintind o suprafaţă finală de 16 hectare – cu un buget de 17,5 milioane de euro, din care 2 milioane au fost obţinuţi recent sub formă de finanţare europeană.

„Din nefericire, multe studii de fezabilitate... citeste mai mult