Spectacolele Teatrului Itinerant Țăndărică vor fi prezentate in Parcul Lumea Copiilor din sectorul 4 al capitalei in cadrul Festivalului de vara "Teatru, strada si copil", ediția a 2-a, aflat in curs de desfasurare pana pe 16 septembrie...

Hot News, 18 Iunie 2012