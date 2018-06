Alocarea a 5 milioane de euro pentru acest an, pentru începerea lucrărilor la Parcul Industrial Tetarom V de la Luna, pare mai degrabă un balon de săpun, în condițiile în care începerea lucrărilor bate pasul pe loc, iar președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, habar nu are că o mare parte din demersurile inițiale începerii lucrărilor trebuie făcute chiar de instituția pe care o conduce!



