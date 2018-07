"Va fi greu să lucrăm cu instrumente juridice mai vechi. Noi, când am intrat în UE, am adoptat instrumente juridice care să fie de actualitate, care să permită combaterea criminalităţii la un nivel performant. Eu sunt optimist. Vom identifica ceea ce credem noi că are aparenţă de neconstituţionalitate şi vom sesiza instituţiile care au competenţa de a sesiza CCR", a declarat Augustin Lazăr la ieşirea de la şedinţa CSM.

Proiectul de modificare a Codului penal a fost adoptat, miercuri, de plenul Camerei Deputaţilor, în calitate de for decizional. Legea a fost adoptată cu 167 de voturi ”pentru”, 97 de voturi "împotrivă" şi 19... citeste mai mult

