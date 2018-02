Parchetul General face o analiza in legatura cu promovarea unui recurs in interesul legii privind prescrierea faptelor Parchetul General a anuntat luni ca efectueaza o analiza jurisprudentiala si doctrinara asupra indeplinirii conditiilor legale de promovare a unui recurs in interesul legii privind institutia prescriptiei raspunderii penale.

azi, 18:02 in Social, Vizualizari: 27 , Sursa: 9am in