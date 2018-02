Proiectul parcului eolian de 1.000 de MW, în valoare de un miliard de euro pe care o companie olandeză vrea să îl construiască în România, are toate autorizaţiile iar proiectul ar putea fi demarat chiar în acest an, spune directorul general al companiei, potrivit economica.net.

Totul depinde de o decizie a Guvernului olandez, care este aşteptată în al doilea trimestru al acestui an.



CEO-ul Nero Renewables a declarat că firma are toate autorizaţiile pentru construcţia giganticului parc eolian.

