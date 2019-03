Angajaţii din sistemul bancar se vor confrunta în viitor cu tot mai multe probleme de disponibilizări, iar principalul vinovat pentru această situaţie este Guvernul, prin emiterea ordonanţei 114, a declarat vineri seară preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Asigurări şi Bănci (FSAB), Constantin Paraschiv.

Liderul sindical a făcut aceste afirmaţii în cadrul mitingului organizat de angajaţii First Bank, care au protestat faţă de disponibilizările importante pe care banca le pregăteşte. Angajaţii din First Bank prezenţi la protest au confirmat că banca intenţionează să concedieze 375 de persoane.