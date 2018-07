Paralele inegale. VID E LELE-N CAPU-EI !

M-a vizitat recent nepoțica mea din Canada. Am rămas surprins - evident,plăcut - că știe ce înseamnă sinonim,omonim,antonim. Are doar 9 ani și e in clasa a treia. Deci,n-a trecut printr-o facultate,nici prin liceu,nici n-a terminat scoala primara. Nu este nici prim-ministru. Sa nu se creada ca o laud pe nepotica mea. Toti copiii din tari civilizate invata din primii ani de scoala cum sa vorbeasca si sa scrie corect,ba chiar si in doua-trei limbi straine. Asa ca sa-mi fie scuzata ,de către elevii canadieni si toti ceilalti, analogically cu lelea Vasilica a noastra, din Videle.... citeste mai mult

