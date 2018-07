O sătmăreancă, în vârstă de 19 ani, a fost salvată de decesul unui copil de numai 14 ani. A primit rinichii acestuia iar acum are o viață nouă.

Norocoasă sătmăreancă se numără printre primii beneficiari ai transplantului pediatric de rinichi din Cluj-Napoca, din acest an. Medicii Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal (ICUTR) au realizat primele transplanturi pediatrice de rinichi din anul 2018, iar printre primii 3 beneficiari se numără și sătmăreanca. În primele zile ale acestei săptămâni au avut loc primele transplanturi pediatrice de rinichi din acest an, la Cluj-Napoca,... citeste mai mult