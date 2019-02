Energia electrica pe piata spot din Romania este, duminica, 3 februarie, cea mai ieftina dintre tarile din regiune cu care tara noastra este cuplata, insa importurile continua, potrivit datelor OPCOM si Transelectrica.

Astfel, media pretului cu livrare duminica este de 203 lei pe MWh, cu un maxim de 276 lei pe MWh intre orele 18:00 si 19:00.

Comparativ cu tarile din regiune, energia cu livrare duminica are in Romania un pret de 42,79 euro pe MWh, in timp ce in Ungaria pretul este de 44,32 euro pe MWh, iar in Cehia si Slovacia – 44,18 euro pe MWh.

La ora 13:30, consumul de energie electrica al Romaniei era de 6.661 MW, productia – de... citeste mai mult

