România este "una dintre cele mai puţin remarcate - dacă nu chiar cea mai puţin remarcată - destinaţii de vacanţă ale Europei", fiind un loc care "are absolut tot" pentru a fi pe placul turiştilor, afirmă un jurnalist britanic după o vizită în ţara noastră, autorul unui articol publicat în ediţia online a revistei The Spectator.

Articolul, apărut pe 30 mai pe site-ul prestigioasei publicaţii britanice The Spectator, în secţiunea "Life", cu titlul "Romania: Europe's most overlooked holiday destination", prezintă impresiile de călătorie ale jurnalistului Stephen McGrath, care a vizitat mai... citeste mai mult