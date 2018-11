Acesta se va desfăşura în perioada 15-16 decembrie 2018, în orașul Botoșani.



Evenimentul are ca scop conservarea și punerea în valoare a datinilor și obiceiurilor la trecerea peste an, din județul Botoșani și nu numai.



Regulamentul Festivalului



În festival se pot înscrie ansambluri și/sau formații de datini și obiceiuri populare tradiționale la trecerea peste an, din județ și cu participarea unor invitați speciali.



I. Înscrierea în festival presupune completarea fișei de înscriere și transmiterea către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, pe adresa str. Unirii, nr. 10, cod poştal 710233,... citeste mai mult

acum 40 min. in Locale, Vizualizari: 20 , Sursa: Botosaneanul in