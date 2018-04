În demisolul Casei Avramide s-au desfăşurat vinerea trecută trei evenimente. Între primul, două lansări de carte, şi al treilea, ediţia lunară a „Şuetelor Avramizilor”, programul a inclus un spectacol – „Parabole”.

Asociaţia Centrul European pentru Diversitate – EUdivers a realizat, în parteneriat cu Institutul de Cercetări Eco – Muzeale „Gavrilă Simion” – Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord – Dobrogean, un produs cultural în care lectura unor fragmente din Noul Testament, din cele patru Evanghelii, este completată cu mimă.

„În anul 2014 am implementat ultimul proiect finanţat prin Programul «Tineret în acţiune». Am fost la Sulina şi am organizat un mic spectacol... citeste mai mult