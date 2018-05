Papa Francisc va veni în România la începutul lui 2019, a declarat vineri premierul Viorica Dăncilă într-un interviu acordat presei, de la Vatican.

Dăncilă s-a întâlnit vineri cu Suveranul Pontif la Vatican.

„Mi-a pus întrebări dacă în România oamenii au credință, dacă există înțelegere între ordocși și catolici și i-am spus că da. M-a întrebat dacă am puterea să duc la sfârșit acest mandat. Am spus că da. Mi-a spus că la începutul anului viitor va veni în România (…) Am discutat despre faptul că sunt prima femeie prim-ministru...

