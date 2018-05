Papa Francisc o primeste in audienta pe Viorica Dancila Guvernul a anuntat ca prim-ministrul Viorica Dancila va efectua, in perioada 10-13 mai 2018, o vizita la Vatican.

Pe 11 mai 2018, premierul va fi primit in audienta de Sanctitatea Sa Papa Francisc, dupa care va avea o intrevedere cu cardinalul Pietro Parolin, Secretar de stat al Sanctitatii Sale.

Dancila va avea o intalnire si cu Marele Maestru al Ordinului Suveran de Malta, Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, precum si cu Marco Impagliazzo, presedintele... citeste mai mult