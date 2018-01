Papa Francisc, mesaj de Anul Nou: 2017 a fost tulburat de razboi, minciuni si nedreptate Papa Francisc a transmis un mesaj de Anul Nou, in care a a tinut sa sublinieze ca anul 2017 a fost unul umbrit de razboaie, minciuni si nedreptati.

International Papa Francisc a afirmat la vecernia de final de ani din bazilica Sfantul Petru ca oamenii au fost "obositi si raniti" in 2017 cu "lucrari ale mortii, minciuni si nedreptati".

Razboaiele constituie "semnul flagrant al acestui orgoliu absurd si fara pocainta al omului", in plus multe altele au generat "numeroase forme de degradare... citeste mai mult

