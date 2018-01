Papa Francisc, mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Pacii: Nu distrugeti sperantele migrantilor Papa Francisc i-a descris pe migranti si pe refugiati ca pe ''fiintele cele mai firave si neajutorate'' din lume in traditionale cuvantare din prima zi a anului prin care a dorit ''sa faca auzita vocea'' oamenilor si sa indemne liderii sa faca mai mult pentru a-i ajuta, informeaza Reuters.

International Suveranul Pontif le-a amintit celor aproximativ 40.000 de persoane care s-au adunat in Piata Sfantul Petru din Vatican ca a ales problema migrantilor si refugiatilor ca tema pentru Ziua Mondiala a Pacii, sarbatoare marcata de Biserica Catolica in fiecare an, la 1... citeste mai mult

azi, 00:27 in Externe, Vizualizari: 19 , Sursa: 9am in