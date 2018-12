Papa Francisc este „ingrijorat” in legatura cu ceea ce el numeste „problema serioasa” a homosexualitatii, declarand intr-un interviu publicat sambata ca sa fii gay este „o moda” la care este predispusa si Biserica Catolica, scrie The Guardian.

„Problema homosexualitatii este una foarte serioasa care trebuie discutata cu candidatii de la inceput”, a declarat suveranul pontif.

„In societatile noastre pare ca homosexualitatea este la moda si acea mentalitate influenteaza si viata bisericii”, a declarat el in cartea Puterea Vocatiei, publicata in Italia sambata. „Este ceva de care sunt ingrijorat, pentru ca poate la un moment dat nu a primit atat de multa atentie”, afirma el in... citeste mai mult