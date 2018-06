Fostul selectioner Razvan Lucescu spune ca in ceea ce priveste disputa dintre FCSB si CSA Steaua lucrurile sunt mult mai clare decat cele din Giulesti, unde exista mai multe echipe care revendica istoria adevaratului Rapid.

“La Steaua lucrurile sunt mult mai simple. FCSB este Steaua, echipa preluata de Gigi Becali care an de an a jucat in grupe, Europa League, Champions League. Asta nu inteleg, de ce s-a ales la o astfel de situatie? Daca ar exista doar o Stea, suporterii ar merge alaturi de aceasta”, a spus Razvan Lucescu chiar in interiorul Casei Fotbalului.

