Ieri, in jurul orei 10.00, P.S., in varsta de 34 de ani, din orasul Mizil, judetul Prahova, in timp ce conducea camionul, proprietatea societatii la care este angajat, pe trotuarul destinat pietonilor, din dreptul punctului de lucru al societatii,...

Info Braila, 23 Decembrie 2010