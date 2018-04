Panica pe piata mondiala a materiilor prime!

Jucatorii de pe piata materiilor prime urmaresc cu ingrijorare extinderea programului de sanctiuni americane impotriva Moscovei, intrebandu-se care va fi urmatoarea tinta, scrie Financial TImes. Pedepsita pentru actiunile ei in Ucraina, Siria si pentru atacurile cibernetice lansate nu numai pe teritoriul Statelor Unite, dar si in alte state occidentale, aliate ale Washingtonului, Rusia ramane insa un gigant pe aceasta piata.



Cele mai mari companii ale Rusiei apartin fie statului, fie oligarhilor aflati in relatii stranse cu presedintele Vladimir Putin. Ceea ce sporeste riscul sa ajunga pe lista neagra a SUA. Multe din aceste companii, de la... citeste mai mult