Ducele de Edinburgh a fost implicat joi într-un accident rutier, în apropiere de Sandringham, reşedinţa reginei Elizabeth a II-a în Norfolk, a anunţat Palatul Buckingham, însă prinţul Philip, în vârstă de 97 de ani, nu a fost rănit, relatează BBC News.

Potrivit Palatului Buckingham, în accident a fost implicat alt vehicul, iar poliţia a intervenit la faţa locului.

Prinţul conducea un Range Rover şi ieşea de pe o alee la momentul accidentului.

Prince Philip unhurt after car crash

This is footage from the scene close to the Queen's Sandringham estatehttps://t.co/N1wwZJs77Q pic.twitter.com/bO1pzf24cy

— BBC News (UK) (@BBCNews) 17 January 2019 Martori oculari au declarat că l-au ajutat... citeste mai mult

acum 51 min. in Externe, Vizualizari: 17 , Sursa: Antena 3 in