Cateva zeci de fani romani, adunati in apropierea intrarilor in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, au pus in mijlocul lor un drapel al Ungariei, caruia i-au dat foc, in timp ce scandau "Hai Romania", relateaza News.ro. Jandarmii au intervenit...

Hot News, 6 Septembrie 2017