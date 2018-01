Clipe de groaza pentru clientii aflati la cumparaturi in mall-ul Ploiesti Shopping City! Un incendiu izbucnit in cafeneaua Starbucks a declansat alarma iar oamenii au fost evacuati de urgenta.

Potrivit martorilor aflati in incinta cafenelei, la un moment dat a inceput sa iasa fum din tavan, la scurta vreme aparand si focul de sub placile de tavan fals. La fata locului au intervenit pompierii, angajati ai mall-ului, focul fiind lichidat fara alte incidente, scrie ph-online.ro.

Se pare ca incendiul a izbunic din cauza unor cabluri electrice.

citeste mai mult