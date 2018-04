Un autobuz a luat foc in mers la intrarea in Barlad. Cei 49 de pasageri, evacuati de sofer Un autobuz a luat foc in mers, luni dimineata, la intrarea in Barlad, soferul fiind cel care a ajutat pasagerii sa iasa in siguranta din mijlocul de transport....

9am, 19 Decembrie 2016