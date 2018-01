Un tramvai a deraiat in Bucuresti. Incidentul a avut loc la intersectia strazilor Calea Calarasi cu Delea Noua. Din primele informatii nu exista victime. Traficul in zona se desfasoara cu dificultate. Stire in curs de actualizare. Foto: Intact Images

A1, 23 Iunie 2011