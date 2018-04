Proiectul "Academia Rapid" a început extrem de promiţător, meciul cu Steaua din Giuleşti a fost ca o întoarcere în timp pentru suporteri, dar veteranul Daniel Pancu începe să se îndoiască de viitorul echipei. Veteranul susţine că Academia Rapid nu are nimic, în afara de suporteri, vorbind aici de palmares, certificat de identitate sportivă (CIS) sau bază de pregătire.

"Deci, în momentul de faţă, Rapid are suporteri de Champions League. În rest, palmares nu are, personalitate juridică nu are, stadion nu va avea în curând, bază de pregătire nu are, centru de copii şi juniori nu are, jucători tineri pentru viitor nu are. Au... citeste mai mult

acum 41 min. in Sport, Vizualizari: 33 , Sursa: Pro Sport in