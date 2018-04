Duminica, 08 Aprilie, 11:50

Daniel Pancu deplânge situația în care este Academia Rapid și face un anunț surpriză. Recunoaște că echipa nu are nici palmares, dar nici personalitate juridică.

De asemenea, atacantul a vorbit despre meciul cu Steaua de sâmbătă, când nu crede că va juca, iar dacă o va face, va fi pe teren doar câteva minute.

"Deci, în momentul de față, Rapid are suporteri de Champions League. În rest, palmares nu are, personalitate juridică nu are, stadion nu va avea în curând, bază de pregătire nu are, centru de copii și juniori nu are, jucători tineri pentru viitor nu are. Au trecut 8 luni de atunci și lucrurile se mișcă... citeste mai mult