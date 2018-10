Panasonic Lumia DC-GX9M e mic, uşor, doar 585 de grame cu tot cu obiectiv şi accesorii (baterie, card etc). Obiectivul din kit este un zoom, Lumix G Vario, distanţă focală 12-60mm (echivalent cu o cameră foto de 35 mm / 24 - 120 mm), f3.5-5.6 ASPH şi stabilizare Power OIS. Camera are stabilizare duală pe 5 axe, factor de crop pentru fotografie 1.39x, sistem Micro Four Thirds, senzor (Live MOS Sensor) de 17.3 x 13.0 mm şi 20.3 MP.

Dreapta jos, mufă încărcare micro-USB (2.0) şi HDMI.

Lumia DC-GX9M fotografiază în format JPEG şi RAW cu spaţiu de culoare sRGB şi AdobeRGB; filmează în format MP4 şi AVCHD ... citeste mai mult

azi, 14:54 in IT&C, Vizualizari: 41 , Sursa: Adevarul in