* s-au implinit 75 de ani, de cand scriitorul brailean Panait Istrati a trecut in nefiinta * in ziua comemorarii lui a avut loc si deschiderea Casei Memoriale Panait Istrati, situata in Gradina Mare a Brailei Inaugurarea a fost facuta de catre...

Info Braila, 18 Aprilie 2011