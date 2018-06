Meteorologii au emis o avertizare de cod galben de inundatii pentru bazinele hidrografice din mai multe judete ale tarii, intre care si judetul Cluj. In alte 14 judete, situatia ar putea fi mai grava, intrucat acestea se afla sub cod portocaliu de inundatii.

Sub cod portocaliu de inundaţii se află bazine hidrografice din judeţele Harghita, Covasna, Braşov, Prahova, Buzău, Suceava, Neamţ, Harghita, Bacău, Vrancea, Galaţi, Iaşi, Vaslui şi Botoşani.

De asemenea, până luni la ora 12.00, râuri din bazinele hidrografice din judeţele Maramureş, Bistriţa Năsăud, Cluj, Bihor, Arad, Hunedoara, Alba, Harghita, Mureş, Sibiu, Timiş, Caraş Severin, Gorj, Mehedinţi, Dolj, Covasna, Braşov, Vâlcea,... citeste mai mult