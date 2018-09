Pana la sfarsitul anului vor fi desemnati toti candidatii pentru primariile municipiilor resedinta de judet

Sefii organizatiilor liberale din teritoriu au participat, recent, la o sedinta a Biroului Executiv la Sibiu, unde a fost prezent si presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. La eveniment a participat si liderul calarasean, Daniel Dragulin (primarul municipiului Calarasi), care s-a declarat foarte incantat de modul in care Iohannis a dialogat cu presedintii de organizatii.

In cadrul intalnirii au fost stabilite mai multe prioritati pe care organizatiile trebuie sa le realizeze, in perioada urmatoare.

„In primul rand, s-a spus foarte... citeste mai mult