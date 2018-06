România s-a cutremurat luni seară, când un seism s-a produs în județul Buzău, anunță Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Conform sursei citate, seismul de 2,4 s-a produs în județul Buzău, la o adâncime de 122 de kilometri, la ora 19:48.

România s-a cutremurat și la sfârșitul săptămânii trecute, când un seism cu magnitudinea de 2.1 pe scara Richter s-a produs în Banat, județul Caraș-Severin.

Cel mai mare cutremur din acest an s-a produs în data de 8 februarie, în județul Buzău, la ora 17:08, și a avut o magnitudine de 5 grade pe Richter, seismul fiind resimțit și la București.

