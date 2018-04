Palatul Controceni şi Palatul Victoria au fost iluminate, în această seară, în albastru, Administraţia Prezidenţială şi Guvernul marcând, astfel, Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului, în cadrul campaniei internaţionale "Light It Up Blue", informează News.ro.

Administraţia Prezidenţială a anunţat că marchează, pentru al patrulea an consecutiv, Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului, iar în noaptea de luni spre marţi, Palatul Cotroceni va rămâne iluminat în albastru:

