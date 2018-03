First Tech Challenge (F.T.C.) este programul de dificultate medie al F.I.R.S.T. (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), fondat în 1989 pentru a inspira interesul tinerilor în participarea la programe legate de ştiinţă şi tehnologie.

F.T.C. înseamnă mai mult decât a construi roboţi. Echipele participante sunt provocate să modeleze, construiască, programeze şi opereze roboţi pentru a concura în competiţii cot la cot sub formatul de alianţe.

Tema de anul acesta este „Relic Recovery”, iar... citeste mai mult