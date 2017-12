Premierul Mihai Tudose spune că se va întâlni cu conducerea Băncii Naţionale a României (BNR) în luna ianuarie, deoarece aşteaptă să vadă cum va încheia sistemul bancar acest an fiscal.

Întrebat, într-un interviu difuzat sâmbătă la Antena 3, dacă va avea o întrevedere cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, premierul Mihai Tudose a răspuns: "Da, am primit o scrisoare de la domnia sa, o să-i dau curs după ce se termină acest an. Să vedem cum închide sistemul bancar acest an fiscal, care a fost rolul... citeste mai mult

