Clădirea Universităţii de Petrol şi Gaze din Ploieşti a fost afectată de cutremurul din noaptea de sâmbătă spre duminică. În imobil au apărut fisuri atât în pardoseală, cât și la grinzile de susținere.

Cursurile nu au fost însă suspendate, iar studenţii învaţă în continuare în această clădire. Conducerea Universităţii susţine că nu e niciun pericol, ultima expertiză fiind făcută in acest an.

Clădirea universităţii are fisuri vechi de mai bine de 20 de ani. Toate aceste crăpături dintre grindă si planseu s-au adâncit, în urma cutremurului.