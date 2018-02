Paginademedia.ro: Primaria Sectorului 4 atribuie direct un nou contract de publicitate media postului Antena 3

Contract de media prin atribuire directa intre Primaria Sectorului 4, condusa de Daniel Baluta (PSD) si Antena 3. Este al treilea contract atribuit postului Intact in ultimul an, scrie Pagina de media. Conform contractului, postul de stiri trebuie sa faca doua materiale video pe luna despre activitatea Primariei.

Primaria sectorului 4, condusa de Daniel Baluta (PSD), a atribuit miercuri, 31 ianuarie, catre Antena 3, un contract de publicitate media in valoare de 15.900 lei (peste 3.400 euro), potrivit informatiilor din Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

