In ultimele zile, la redactia cotidianului “Informatia Zilei” a inceput sa se simta cu adevarat apropierea sarbatorilor “Nasterii Domnului”. Ca in fiecare an, sute de colindatori au poposit in redactie, incantandu-ne cu minunatele colinde...

Informatia zilei SM, 20 Decembrie 2011