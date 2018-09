Padurarii caraseni au facut curat in judet

Sâmbătă 15 septembrie, 768 de angajați ai Direcției Silvice Caraș-Severin și voluntari atrași în această acțiune de către personalul silvic şi-au pus mănuşile, au luat saci şi au participat la “Let`s Do It, România!” cu scopul de a strânge deşeurile aruncate la întâmplare în pădure, acțiunea desfășurându-se în 60 de puncte de interes din județ, în special pe trasee turistice sau în zone de agrement (ex. zona lacurilor Secu, Crivaia, Trei Ape, Poiana Mărului, Buhui, 7 Izvoare). La acțiune s-au colectat 2355 de saci menajeri cu capacitate medie de 120 litri (cu 1432 mai mulți decât în anul 2016) și 10 mc de moloz din construcții.... citeste mai mult

acum 54 min. in Locale, Vizualizari: 29 , Sursa: Caras Online in