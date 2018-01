România ar trebui să extindă acordul cu Eurotransplant pentru toate organele, cer, disperaţi, pacienţii. Astfel, cei care se află pe listele de aşteptare ar avea o şansă în plus, la viață: ar putea primi o nouă inimă, un ficat sau rinichi, de la donatori străini. Ţara noastră are acum acord doar pentru transplantul pulmonar.

