15 copii au venit pe lume in primele doua zile ale noului an Ieri, in prima zi din noul an, 8 copii au venit pe lume la Maternitatea "Cuza Voda" din Iasi. Este vorba despre 5 baietei si 3 fetite, cu greutate cuprinsa intre 1950 si 3750 de...

Buna ziua Iasi, 9 Februarie 2012