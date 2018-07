Începând de luni, bolnavii si accidentatii ajunsi la Spitalul de Urgentã «Elena Beldiman» Bârlad în stare gravã au fost transportati la Vaslui pentru investigatia Computer Tomograf.

Motivul: in dupã-amiaza zilei de 16 iulie, echipamentul medical cumpãrat decembrie 2016 si pus in functiune in septembrie 2017 s-a defectat, asa cã pacientii au fost redirectionati cãtre cel mai apropiat Computer Tomograf, adicã cel de la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui. Potrivit reprezentantilor unitãtii spita licesti barlãdene, de luni dupã- amiazã si panã... citeste mai mult