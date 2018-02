Pachetele de tigarete si cele de tutun de rulat vor fi marcate pentru trasabilitate ANAF a anuntat ca, din 20 mai 2019, pachetele de tigarete si cele de tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic pentru a permite urmarirea fiecarui produs, din momentul producerii, pana in cel al vanzarii catre primul distribuitor retail.

Marcarea se va face in conformitate cu Sistemul Track&Tracing - T&T, vizat de Art. 15 si 16 ale Directivei 2014/40/UE - Directiva Tutunului TPD transpusa in Romania prin Legea nr. 201/2016.



Pentru... citeste mai mult