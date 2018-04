PAȘTELE BLAJINILOR. Conform traditiei din popor, in lunea care urmeaza duminicii Tomei se sarbatoreste Pastele Blajinilor.

PAȘTELE BLAJINILOR. In popor, oamenii credeau ca blajinii se numara printre cei dintai oameni de pe pamant. Acestia traiesc fara femeile lor, stand cu ele doar 30 de zile pe an in scopul procreatiei. Incapabili de a savarsi fapte rele, blajinii se afla dincolo de lumea vazuta, pe unde se varsa Apa Sambetei, pe Ostroavele Albe. Cele mai insemnate preocupari ale Blajinilor sunt rugaciunile si...