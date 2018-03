Vine Pastele si fiecare gospodina are grija sa aiba pe masa ouale colorat perfect. Nu arunca niciodata apa in care fierbi oua. Aceasta este benefica atat pentru plantele de apartament cat si pentru cele de gradina.

Apa in care fierb ouale contine calciu organic, provenit din coaja oualor. Acesta ajuta la intarirea radacinilor plantelor. De asemenea, in timp ce apa fierbe, coaja de ou elibereaza saruri minerale, necesare solului, dar si plantelor.

Pentru a beneficia din plin de proprietatile minunate ale apei in care au fiert ouale, este indicat sa uzi plantele cel putin o data pe luna cu aceasta apa, insa nu inainte de a o lasa sa se raceasca la