(P) Totul despre simeringurile moderne

Simeringul (sau semeringul) reprezinta o garnitura de etansare, care se monteaza cu ajutorul unui inel, numit resort. Cuvantul provine de la numele inginerului care l-a inventat, si anume Walther Simmer, numele de Simmerring® fiind marca inregistrata a companiei nemtesti Freudenberg & Co. KG.

Primul simering a aparut in anul 1932. Constand intr-un manson de piele construit intr-o carcasa din tabla, acesta a depasit imediat tehnologia existenta pana atunci. Pasii suplimentari in dezvoltarea simeringului, cum... citeste mai mult